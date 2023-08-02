حصد أول مركز فى حفظ القرآن الكريم.. حكاية محمد علاء الدين ابن الشرقية.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

فخر لا يضاهيه فخر، إختيار شاب فى الثالثة والثلاثين من عمره، من أبناء الريف المصرى بمحافظة الشرقية، من قبل لجنة من أهل القرآن وعلوم المقامات، ليكون أحد أثمة القبلة بجامع الأزهر الشريف الذى يعد أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وقبلة العلم لكل المسلمين، ومنارة الإسلام الشامخة، حيث استطاع الشاب الشرقاوى ابن الريف الخصب، أن يجذب بصوته الملائكى مع تمكنه من تلاوة القران بالقراءات المتعددة، ويأثر قلوب المصلين خلفه فى صلاتى العشاء والتراويح فى شهر رمضان الماضى، وأن يرفع الاذان بصوته بالجامع الازهر، هو "محمد علاء الدين" ابن محافظة الشرقية الذى يعمل واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وأحد أئمة القبلة بجامع الأزهر الشريف، الذى تم اختياره من قبل لجنة متخصصة فى علوم القران الكريم والقراءات، مشكلة من القائمين على تصحيح ومراجعة المصحف ومدير الجامع الأزهر وعلماء متخصصين فى علم المقامات، وكان يراسها الدكتور" محمد الضويني" وكيل شيخ الأزهر، اختربت اللجنة 30 من الواعظين بالأزهر الشريف،و تم اختيار "محمد علاء الدين" ضمن 4 أخرين، للصلاة أمام بأكبر المساجد العامية، فى شهر رمضان الماضى، وهذا فخر لا يضاهيه فخر ان يصلي فى هذا السن، أماماً بهذا السن الصغير، بأعرق المساجد الإسلامية فى العالم يصلى خلفه المسلمين من مختلف الجنسيات.

"اليوم السابع" التقى بالشيخ "محمد علاء" الذي سرد لنا رحلته مع العلم قائلا : اسمى" محمد علاء الدين سباعي" 33 سنة، من مواليد قرية ابن العاص التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، أسرتى كان عندهم حرص على تحفيظ القران الكريم بمجرد معرفتي للنطق وحفظته كاملا،في سن التاسعة في كتاب القرية على يد الشيخ "حسن جمعة "بقرية ابن العاص، مع المتابعة المستمرة من الأبوين والمراجعة عليه، كما حفظت عليه تحفة الاطفال، وتعلمت التجويد على يد الشيخ" السيد سليمان" بمدينة كفر صقر، ثم أرسلني والدى إلى قرية " هرية رزنة" بالزقازيق لدراسة علم القراءات على يد شيخ عموم المقارئ الشرقية الشيخ" عبدالرحيم حبيب" رحمه الله وأخذت عليه إجازة حفص وطرفا من علم القراءات، وتعلمت أيضا بعض الروايات القرآنية على يد الشيخ "محمد حسن " وتلقيت عنه متون التجويد وقرأت برواية ورش عن نافع المدني و قالون عن نافع المدني والدوري عن أبي عمرو البصري والسوسي عن أبي عمرو البصري على يد شيخي الحبيب فضيلة المقرئ الشيخ "حسن دريهم "حفظه الله، فضلا عن تلقى متون التجويد على يد علماء أفاضل كفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم صالح ،رئيس لجنة تصحيح ومراجعة المصحف بالأزهر الشريف وفضيلة الشيخ عبدالفتاح مدكور رحمه الله وهو أحد علماء القراءات بالأزهر الشريف.

واستطرد : درست بالأزهر الشريف بكافة المراحل الدراسية، وتخرجت من كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وحصلت على الدراسات العليا وحاليا أستعد للحصول على درجة الماجستير، متابعا شاركت في العديد من المسابقات المحلية والدولية، منها مسابقة شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي وحصدت بمركز متقدم، ومسابقة ضيوف الرحمن والتي كانت تبث عبر شاشة القناة الرابعة وفزت فيها بجائزة العمرة ، وكذلك في المسابقات التي أقامتها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم عن طريق مكتبها في مصر وفزت في جميع مراحلها،كما حصلت على المركز الأول على مستوى جامعة الأزهر الشريف في مسابقة القرآن الكريم، سنة 2012وقمت بتمثيل مصر في جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم وكنت ضمن العشر الأوائل الفائزين على مستوى هذه المسابقة.

ولكون مصر هى دولة التلاوة فى كل زمان ومكان، أوفدته وزارة الاوقاف المصرية، سفيرا لإحياء ليالى شهر رمضان فى العديد من البلدان العربية والإسلامية والأجنبية، حيث سافر إلى الصين والأردن والبرازيل وأستراليا وأسبانيا، وشارك محكما في المسابقات القرآنية المحلية والدولية،وآخرها مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم والابتهال الديني،كأصغر عضو تحكيم في هذه المسابقة،وكرمه محافظ بورسعيد.

وفى نهاية حديثه ل" اليوم السابع" قال القارئ الشاب أن الله أكرمه بفضل حفظ القران الكريم، بإمامة المصلين من كافة الجنسيات المختلفة، فى أقدم مكان لتعلم العلم وهو الجامع الأزهر الشريف، فى صلاتى التراويح والعشاء طول شهر رمضان الماضى، ويتمنى من الله أن يكرمه بالصلاة إماما بالحرمين المكي و النبوي الشريف ومسجد الأقصى وأن كل ما أكرمه الله فى الوصول إليه بفضل القران الكريم، وأنه هو سر التفوق والنجاح، ودعم أبويه وأسرته ويتمنى أن يرفع اسم مصر عالميا فى كافة المحافل القرآنية الدولية.