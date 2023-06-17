بدء الاختبارات الأولية لمسابقة القرآن الكريم بمديرية أوقاف شمال سيناء اليوم

تبدأ اليوم السبت الاختبارات الأولية لمسابقة القرآن الكريم تحت سن 18 سنة بمقر مديرية أوقاف شمال سيناء بمسجد النصر بالعريش.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير عام أوقاف شمال سيناء، أنه وفق توجيهات الوزارة سيتم استقبال المتسابقين لإجراء الاختبارات الأولية لهم وعددهم 23 متسابقا وردت أسماؤهم من وزارة الأوقاف.

وأضاف أنه مطلوب من كل متسابق إحضار صورة من شهادة الميلاد لمن هم تحت السن وصورة بطاقة الرقم القومى لمن بلغ السن وإحضار صورة شخصية حديثة وواضحة لجميع المتسابقين، والالتزام بشروط المسابقة المعلن عنها على موقع الوزارة الإلكترونى وسيتم إلغاء اختبار من يثبت عدم توافر شروط المسابقة فيهن ضرورة الالتزام بالأسماء والمواعيد المنشورة على موقع الوزارة الإلكترونى لافتا أنه تبدأ الاختبارات فى تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكانت مديرية اوقاف شمال سيناء اختتمت ضمن انشطتها فعاليات الأسبوع الثقافى بمسجد " حسن الخلق"، والذى أطلقته بمدينة الشيخ زويد، ضمن أنشطة وزارة الأوقاف الدعوية.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، انه شارك فى الفعاليات نخبة من العلماء من قيادات الدعوة وأئمة المساجد وتضمنت محاضرات وابتهالات ومدائح نبوية ونظمت بمسجد الحمايدة.

وفى سياق متصل تشهد مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء تواصل إقبال الأطفال على المشاركة فى البرنامج الصيفى، والذى يقام عقب صلاة الظهر من أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع.

والبرنامج تنفذه وزارة الأوقاف، تحت إشراف العلماء أئمة المساجد المشاركين فى النشاط ويشتمل على ‏محاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏فى مجالات: قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الدينى، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة، والفعاليات متواصلة لمدة ثلاثة أشهر وتم توسيع دائرة المساجد بشمال سيناء التى يقام بها النشاط هذا العام إلى 193 مسجدا، بمشاركة نخبة متميزة من الأئمة، وخطباء المكافأة ومحفظى القرآن الكريم.

وأشار إلى أنه يأتى هذا البرنامج إسهامًا من وزارة الأوقاف فى بناء الوعى الدينى والوطنى والقيمى لدى أبنائنا وبناتنا، وفى إطار حرصها الشديد على حق الطفل فى الرعاية التامة والنشأة الكريمة، وأن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحى أو الرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يشمل جوانب عديدة، من أهمّها: التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التى تتناسب مع مرحلته العمرية، وسيتم عمل مسابقات قرآنية وتثقيفية مختلفة، ورحلات مختلفة للأماكن الأثرية والترفيهية للملتحقين بالبرنامج.