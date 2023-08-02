الهند تضبط راكبا بمطار تيروتشيرابالى حاول تهريب 47 ثعبانا داخل حقائبه

كتبت: هناء أبو العز

ألقت السلطات الهندية القبض على راكب بمطار تيروتشيرابالى، وبحيازته 47 ثعبانا و2 من السحالى داخل حقائبه أثناء محاولة تهريبها من كوالالمبور.

واشتبهت سلطات المطار فى الحقائب، وأثناء فحصها عثر على الثعابين، وتم القبض على الراكب ومعه 47 ثعبانًا واثنان من السحالى في حقائبه.

وكتبت وسائل إعلام هندية وماليزية نقلا عن سلطات الجمارك أن الرجل أراد تهريب الثعابين من العاصمة الماليزية كوالالمبور، وأوقفه ضباط في مطار تيروتشيرابالي بولاية تاميل نادو جنوب الهند ، ووجدوا الأمتعة مشبوهة ، حسبما أفادت مصادر.

وكشف فحص دقيق عن عشرات الزواحف في حاويات مثقبة، وتم القبض على الرجل من تشيناي ، الهند، و تمت مصادرة الثعابين والسحالي ومن المقرر إعادتها إلى ماليزيا، ولم يكن معروفًا في البداية من هو المشتري النهائي للحيوانات وما هو المقصود منها.

وتبين من الفحص أن الثعابين ليست سامة، وبدلاً من ذلك تقتل فريستها عن طريق تشبيكها، و هناك العديد من الأنواع الفرعية المختلفة ، بعضها أصغر من متر واحد، ومع ذلك ، فإن بعض أنواع الثعابين هي من بين أكبر الثعابين في العالم حيث يصل أطوالها إلى ستة أمتار.