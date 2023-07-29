الهند: إنقاذ 36 صيادا تقطعت بهم السبل فى خليج البنغال

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تمكنت البحرية الهندية من إنقاذ 36 صيادا هنديا تقطعت بهم السبل لأكثر من يومين فى خليج البنغال، نظرا لظروف الطقس السيئ.



وقال متحدث باسم البحرية الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دى تى في" الهندية، اليوم /السبت/ - "إن الصيادين كانوا على متن ثلاث سفن صيد تعطلت محركاتها على بعد 130 ميلا بحريا من ساحل ولاية تاميل نادو جنوبى الهند، وتم سحبها لأكثر من 30 ساعة فى ظروف بحرية صعبة للعودة إلى ميناء تشيناى عاصمة ولاية تاميل نادو".



وأضاف المسئول أن السفينة التابعة للبحرية الهندية أمدت سفن الصيد بالمؤن الضرورية.