الصحة: إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع المحافظات خلال أغسطس الجارى

كتب - وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الجارى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة ".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف “عبدالغفار” أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، مشيراً إلى أنه يتم اطلاق 9 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان والجيزة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج.

وتابع "عبدالغفار" كما يتم إطلاق 10 قوافل طبية بكل محافظة من محافظتي البحيرة ومطروح، إضافة إلى إطلاق 8 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات أسيوط والبحر الأحمر والقاهرة والمنيا والوادي الجديد، مشيراً إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى إطلاق 7 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الإسكندرية والمنوفية ودمياط، كما سيتم اطلاق 6 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الشرقية والفيوم وجنوب سيناء وكفر الشيخ.

وتابع “غباشي” أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الإسماعيلية والدقهلية وقنا، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية بمحافظة الأقصر، بجانب إطلاق قافلتين بمحافظة السويس.