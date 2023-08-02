البنك الأوروبى: إمكانيات مصر واعدة للريادة فى إنتاج الهيدروجين الأخضر

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أبرزت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تأكيد المديرة التنفيذية لجنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هايكه هارمجارت أن مصر لديها إمكانات واعدة؛ تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ولفتت الوكالة إلى حديث هارمجارت - في كلمة خلال النسخة الرابعة من المائدة المستديرة حول صناعة الهيدروجين الاخضر في مصر، والذي ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، بمشاركة عدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة المحلية والعالمية - عن الدور الذي تلعبه مصر في إنتاج الهيدروجين الأخضر وما لديها من الإمكانات ما يسرع عملية التحول نحوه في المستقبل لافتة إلى ما يتم من تعاون بين كل من القطاع الخاص والحكومة في هذا الشأن.



وذكرت "كونا" أن المسئولة الأوروبية أوضحت ما تتمتع به مصر من قدرات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والامكانات الهائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد المكونات الرئيسية لصناعة الهيدروجين الأخضر مشيدة بخطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية من الطاقة المتجددة إلى 60 في المئة بحلول عام 2040.



وأثنت هارمجارت على برنامج (نوفي) الذي أطلقته الحكومة المصرية نحو التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء عبر تنفيذ محطات طاقة رياح بقدرة 10 جيجاوات قائلة إن "مصر تمتلك مساحات أراض كبيرة يمكن استغلالها لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة".