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البنتاجون يسحب 1100 جندى من الحدود الأمريكية المكسيكية.. "AP" تكشف السبب

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 01:40 م
البنتاجون يسحب 1100 جندى من الحدود الأمريكية المكسيكية.. "AP" تكشف السبب الجيش الامريكي
كتبت: نهال أبو السعود

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سحب البنتاجون 1100 جندي في الخدمة الفعلية من الحدود الأمريكية المكسيكية التي نشرتها في وقت سابق من هذا العام بينما تستعد الإدارة الأمريكية لإنهاء قيود اللجوء المرتبطة بتفشي كورونا منذ 3 أعوام التي أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب.

 

وافق وزير الدفاع لويد أوستن على نشر  1500 جندي في الخدمة الفعلية لزيادة الوجود العسكري المؤقت لمدة 90 يوم على الحدود في مايو. في ذلك الوقت ، كانت المعابر الحدودية غير الشرعية تزداد بسرعة مع مخاوف من ارتفاعها بعد انتهاء القيود ولكن بدلا من ذلك انخفضت الأعداد.

 

وفقا لوكالة اسوشيتد برس، ينتهي الجنود البالغ عددهم 1100 من مهمتهم التي استمرت 90 يوما بحلول الثامن من أغسطس وقال مسؤول دفاعي  إن الـ 400 المتبقية سيتم تمديد فترة عملهم حتى 31 أغسطس.

 

في الوقت الذي تم فيه إعلان تحركات القوات ، شدد المسؤولون العموميون على أن القوات العاملة لن تتخذ مواقع في الخطوط الأمامية على الحدود أو تتفاعل مع المهاجرين ولكن بدلاً من ذلك تقوم بمهام مثل إدخال البيانات أو دعم المستودعات بهدف تحرير الجمارك و أفراد حماية الحدود ليكونوا في الميدان.

 

 


البنتاجون

اخبار أمريكا

الحدود الامريكية المكسيكية

وزارة الدفاع الامريكية

كورونا

لويد اوستن



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