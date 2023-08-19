وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروع النقل الجماعى بمدينة بنها

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروع النقل الجماعي المرحلة الثانية بعدد 57 أتوبيسا، كما تفقدا مشروع إنشاء محور بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة الـ155.

وأوضح محافظ القليوبية، خلال الجولة، أنه سوف تعمل تلك الأتوبيسات فى كافة أنحاء المحافظة وجميع السيارات بلون موحد "الأبيض والأخضر الفاتح، وموديلات حديثة 2023 - 2024، ومكيفة وتعمل بالغاز الطبيعي".

كما تفقد الوزير والمحافظ، مشروع إنشاء محور بنها المنصورة الحر شرق الرياح التوفيقي والذي يربط ميناء دمياط بـ6 محافظات والطريق الإقليمي والإسكندرية الزراعي، بتكلفة بلغت 4.3 مليار جنيه، وقد قامت المحافظة بإنشاء 25 برجولة خشبية مزودة بمقاعد للجلوس، كما تم تزويد الكورنيش بأعمدة إنارة ديكورية، كما تم تزويده بلوحات كهربائية لخدمة الأكشاك (25 كشك) بتكلفة 11 مليون جنيه، التي ستُقام على الكورنيش لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وكشف المحافظ، أنه جارى إعداد كراسة الشروط للطرح علي الشباب، كما سيتم تأهيل الطريق الزراعى القديم بجوار كوبري المصنع الحربى لربطه بطريق بنها المنصورة لسهولة تحرُك المواطنين من وإلى الكورنيش.