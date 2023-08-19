زيادة عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر" لـ 1450 حرفيا وأكثر من 6300 منتج

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بكورنيش بنها، وذلك علي هامش زيارة وزير التنمية المحلية لمحافظة القليوبية للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمحافظة.

وأجرى اللواء هشام آمنة، واللواء عبدالحميد الهجان، جولة تفقدية بالمعرض للتعرف علي المنتجات الموجودة والتي تتضمن منتجات الفخار والخزف والجلود والأخشاب والمفروشات وأدوات ومستلزمات الحلي والاكسسورات والسجاد اليدوي والكليم والأحجار الكريمة والتحف والانتيكات ومشغولات الجلود والكورشية.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بمستوى المنتجات المعروضة وأسعارها وجودتها، موجهاً بزيادة أعداد المنتجات التراثية والحرفية المعروضة علي منصة "أيادي مصر" من محافظة القليوبية.

وأكد اللواء هشام آمنة، على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنصة "أيادى مصر"، لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات بما يسهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوي معيشة الأسر.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها لمنصة "أيادى مصر" والاستمرار في تطويرها وتوسيع نطاقها لزيادة المنتجات المعروضة عليها وفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلى والدولى مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة ودعم جهود الدولة في القضاء على البطالة.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن منصة أيادى مصر تهدف إلي تمكين المرأة من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها القرى والمدن بالمحافظات عبر منصة إلكترونية، مشيرا إلى أنه خلال الـ10 أشهر الماضية زاد عدد المنتجين والحرفيين على منصة "أيادى مصر" بأكثر من 1200 حرفي ليصل الإجمالى إلى 1450 حرفى كما زاد عدد المنتجات لأكثر من 6300 منتج متنوع.

وأكد "آمنة"، علي دعم الوزارة المستمر للتوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية بما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأسر عبر دخل شهرى ثابت، حيث تم توفير قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا توفير قروض ميسرة من برنامج "مشروعك".

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان، أنه تم عمل حصر لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية علي أرض المحافظة، كما تم رفع كفاءة الحرف اليدوية وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية ومساعدة أصحاب الحرف في تسويق منتجاتهم عبر منصة "أيادي مصر".

وأوضح محافظ القليوبية، أن هناك اهتماماً كبيراً من المحافظة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية التي تتمتع بها مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً تقديم كل الدعم اللازم لتلك الحرف لزيادة فرص العمل وتحسين دخل الأسر.

ووجه محافظ القليوبية، الدعوة لجميع المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات الموجودة التي تتمتع بجودة وأسعار مناسبة وجيدة.