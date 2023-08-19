واشنطن تتهم بكين وبرلين وأوتاوا بانتهاك قواعد التجارة العالمية

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اتهمت وزارة التجارة الأمريكية ، اليوم السبت، الصين وألمانيا وكندا بالسماح لشركات تعمل فيها بإغراق الولايات المتّحدة بمنتجات تبيعها هذه الشركات بأسعار مخفّضة بشكل مصطنع، في انتهاك لقواعد التجارة العادلة.

وأكدت وزارة التجارة الأمريكية ، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، أن هذه الاتهامات هي ثمرة الاستنتاجات الأولية لتحقيق أجرته بشأن المنتجات المستوردة من ثماني دول، مشيرة إلى أن نسبة إغراق المنتجات المعلّبة أو المطلية بالكروم والمستوردة من الصين تزيد عن 122%.

وأضافت أن ما خص المنتجات الكندية فتنخفض نسبة الإغراق إلى 5.29% وإلى 7.02% بالنسبة للمنتجات الألمانية، موضحة أن هذه الأرقام تعني أن الشركات الصينية على سبيل المثال تبيع المنتج نفسه في السوق الأمريكي بأقل بنسبة 122% من سعره في السوق الصينية.