أخبار مصر.. عفو رئاسى عن أحمد دومة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أصدار الرئيس السيسي، القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

عفو رئاسى عن أحمد دومة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، مستخدما صلاحياته الدستورية.

الحكومة تنفى تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الجديد 2023/2024

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس للعام الدراسي الجديد 2023/2024. وزير التنمية المحلية: الشبكة الوطنية للطوارئ قللت معدل حوادث الطرق بنسبة 60% كشف اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، نجاح مشروع مراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في السيطرة علي حوادث الطرق بنسبة بلغت 60% انخفاضا في هذه الحوادث خلال شهرين فقط من تفعيل تلك المراكز، مشيرا إلى أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية نجحت في توسيع انتشار هذه المراكز لتغطي 15 محافظة تدخل الخدمة تباعا، انطلاقا من تطبيق هذه الخدمات ب5 محافظات في المرحلة

تنسيق الشهادات المعادلة.. 95% للطب و90% أسنان وعلاج طبيعى و85% هندسة

بالتزامن مع إعلان مكتب التنسيق عن مواعيد البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، ينشر " اليوم السابع" الحدود الدنيا للتقدم بتنسيق الشهادات المعادلة والتى أقرها المجلس الأعلى للجامعات فى شهر يونيو الماضى. طرح 5 آلاف طن سكر في أول جلسة للتداول بالبورصة المصرية للسلع أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع ، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق والتعاطي مع المستجدات العالمية لضمان الشفافية في التعاملات التجارية، وفى ضوء تكليفات المجلس الأعلى للاستثمار لتفعيل آليات البورصة المصرية للسلع فإنه تم عقد أول جلسة لتداول سلعة السكر الأبيض كأحد اهم السلع الأساسية في منظومة السلة الغذائية للمواطن .

تنسيق المرحلة الثانية.. 315 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 315 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

غدا بدء صرف أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة وتسجيل الرغبات بموقع التنسيق

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات، عن مواعيد البدء فى صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بداية من يوم الأحد الموافق 20/8/2023 حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

الأرصاد: طقس حار رطب نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة