اليوم السابع
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وزير التنمية المحلية يصل محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

السبت، 19 أغسطس 2023 10:47 ص
وزير التنمية المحلية يصل محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لافتتاح عدد من المشروعات
القليوبية إبراهيم سالم

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وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، منذ قليل إلى مقر محافظة القليوبية وكان في استقباله اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وتأتى الزيارة بمناسبة العيد القومى للقليوبية وفي إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها وزير التنمية المحلية بمختلف المحافظات، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض محافظات الجمهورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية تفقد وافتتاح عدد من المشروعات في بنها وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، حيث سيقوم اللواء هشام آمنة واللواء عبد الحميد الهجان بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام للمحافظة وافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.
 
ويستكمل الوزير زيارته للمحافظة بتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وممشي أهل مصر وكذا تفقد عدد من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة الممولة من الخطة الاستثمارية للمحافظة ، كما تتضمن زيارة اللواء هشام آمنة افتتاح السوق الحضارى الجديد وأعمال تطوير مجزر كفر سعد بمدينة بنها.
 
وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات (1)
وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية

وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات (2)
وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات (3)
وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات (4)
وزير التنمية المحلية يصل إلى محافظة القليوبية لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات 

 


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