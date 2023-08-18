ولي العهد السعودى يستقبل وزير الخارجية الإيرانى

إيمان حنا

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم الجمعة، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان. وفق وكالة واس.

ونقل وزير الخارجية، تحيات وتقدير رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد، فيما حمَّله تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

فيما حضر من الجانب الإيراني، مستشار وزير الخارجية الدكتور علي رضا عنايتي، ومدير عام وكالة المراسم بالخارجية الإيرانية السيد محسن مرتضائي، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية بالرياض حسن زرنكارا برقوني.

ووصل وزير الخارجية الإيراني ، أمس الخميس، إلى الرياض في زيارة رسمية بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان ، وذلك بحسب ما نشره موقع سبق.

وبحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . كما يباشر السفير الإيراني مهامه نتاجاً لهذه الزيارة.

وكانت الصين قد استضافت في مارس الماضي مباحثات بين الجانبين السعودي والإيراني بهدف تقريب وجهات النظر بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإيرانية .

وعقب المباحثات، أعلن اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.