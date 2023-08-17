وزير خارجية إيران يصل الرياض لإجراء مباحثات مع نظيره السعودى

وصل وزير الخارجية الإيراني ، أمير عبد اللهيان العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية بدعوة من نظيره السعودي فيصل بن فرحان ، وذلك بحسب ما نشره موقع سبق.

ويبحث الجانبان عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . كما يباشر السفير الإيراني مهامه نتاجاً لهذه الزيارة.

وكانت الصين قد استضافت في مارس الماضي مباحثات بين الجانبين السعودي والإيراني بهدف تقريب وجهات النظر بين البلدين، وذلك بحضور الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، وعلي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإيرانية .

وعقب المباحثات ، أعلن اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م-2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.