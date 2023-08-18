مقتل 20 عنصرا إرهابيا فى عمليات للجيش الصومالى جنوبى البلاد

وقال الرئيس الصومالي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، إن التحدي الأكبر الذي أخر بلاده هو الإرهاب الذي أودى بحياة الآلاف من أبناء شعبه وأصبح عقبة أمام حياة الصوماليين وتنميتهم وتعاونهم، مشيدا بتضحيات القوات الصومالية وأهالي المناطق المحررة.

وأوضح أن نتائج عمليات تحرير البلاد من الإرهاب جيدة، والتي بدأت مرحلتها الأولى في ولايات هيرشبيلي وغلمدغ، والمرحلة الثانية في ولايات جوبالاند وجنوب الغرب، وأسفرت عن تحقيق الاستقرار والأمن على طول المسافة من مدينة جوهر حتى العاصمة مقديشو .