الجيش الصومالى يعلن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود، إن وحدات من الجيش الصومالي قضت في عملية عسكرية على نحو 30 عنصرا إرهابيا ‏بمحافظة جلغدود بمحافظة جلمدج الإقليمية بالصومال.،

وحسب وكالة أنباء الصومال، حث المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية سكان المناطق التابعة لمدينتي جلهريري ‏وعيل بور إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي تتحصن فيها فلول العناصر الإرهابية.‏

‏وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي يواصل عمليات التصفية ضد فلول ميليشيات ‏الشباب الإرهابية الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد.‏