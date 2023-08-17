اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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الجيش الصومالى يعلن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية

الخميس، 17 أغسطس 2023 09:30 ص
الجيش الصومالى يعلن مقتل العشرات من العناصر الإرهابية الجيش الصومالى - أرشيفية
وكالات

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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود، إن وحدات من الجيش الصومالي قضت في عملية عسكرية على نحو 30 عنصرا إرهابيا ‏بمحافظة جلغدود بمحافظة جلمدج الإقليمية بالصومال.، 

وحسب وكالة أنباء الصومال، حث المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية سكان المناطق التابعة لمدينتي جلهريري ‏وعيل بور إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المناطق التي تتحصن فيها فلول العناصر الإرهابية.‏

‏وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الصومالي يواصل عمليات التصفية ضد فلول ميليشيات ‏الشباب الإرهابية الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد.‏

 


الصومال

الجيش الصومالى

الارهاب

ميليشيات الشباب



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