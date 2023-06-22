وقال رئيس الصومال - خلال لقائه اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وذلك بمقر "البنتاجون" فى واشنطن، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية - إن الجيش الصومالي استعاد أكثر من 70 مدينة من قبضة مليشيات الشباب الإرهابية خلال العام الماضى.. مضيفا أن الجهات الأمنية بذلت جهودا لتعزيز الأمن، والتي أدت إلى انخفاض ملحوظ في الهجمات الإرهابية في العاصمة مقديشيو.

من جانبه.. قال وزير الدفاع الأمريكى إن الولايات المتحدة ملتزمة باستمرار دعم الصومال على حربها ضد مليشيات "الشباب" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ومكافحة أزمة تغيير المناخ والجفاف.