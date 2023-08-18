كيف تقلل بذور الكتان من خطر الإصابة بمرض السكري؟

كتب - حسام الشقويرى

تحتوي بذور الكتان الغنية بالمغذيات على كمية جيدة من أوميجا 3 والألياف. ويمكنك أيضًا التحكم في مرض السكري باستخدام بذور الكتان وزيتها. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع بذور الكتان بالعديد من الفوائد الصحية ، مما يؤدي إلى إدارة الوزن والوقاية من السرطان وخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ولزيت بذور الكتان بعض القيم الغذائية الشائعة وهي مفيدة لمرضى السكري. تقلل بذور الكتان من خطر الإصابة بمرض السكري وتقلل من تأثيرها على الجسم ويعتمد تنظيم مستوى السكر في الدم كثيرًا على مستويات الأنسولين لديك. قد يضبط جسم الشخص العادي مستويات السكر في الدم بسبب تأثيرات الأنسولين. لكن جسم مريض السكري لا يستطيع التحكم في مستويات السكر في الدم لأن بنكرياسه لا يفرز الأنسولين.

يحسن حساسية الأنسولين

والأنسولين هو منظم سكر الدم في الجسم. ومع ذلك ، في مرضى السكري من النوع 2 أو متلازمة تكيس المبايض أو متلازمة التمثيل الغذائي ، لا يمكن استخدام الأنسولين في الجسم بشكل كافٍ ، وهو ما يُعرف باسم مقاومة الأنسولين. تعني حساسية الأنسولين مدى حساسية جسمك تجاه الأنسولين ومدى نشاط جسمك في تتبع مستويات الجلوكوز في الدم وإدارتها. لذلك ، فإن تحسين حساسية الأنسولين يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.

تحتوي بذور الكتان على مادة اللجنين التي تعمل كمضاد قوي للأكسدة. وجدت دراسة أن مضادات الأكسدة تساعد في تقليل تأثير وخطر الإصابة بمرض السكري. وجدت دراسة أخرى أيضًا أن بذور الكتان تقلل من مقاومة الأنسولين مما يساعد الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم والوقاية من مرض السكري.