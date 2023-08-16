6 عادات صحية تقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى

كتبت فاطمة خليل

مرض السكري هو أحد أمراض نمط الحياة المنتشر حول العالم، ويعد الاكتشاف المبكر أمرًا بالغ الأهمية لإدارة مرض السكري وعلاجه، لتقليل المخاطر، فإن بعض التغييرات المعقولة في نمط الحياة مثل الإقلاع عن التدخين، وشرب المياه، واستهلاك الألياف العالية، والحد من السكر والكربوهيدرات المكررة، جنبًا إلى جنب مع المراقبة المنتظمة لمستوى السكر وزيارات الطبيب في الوقت المناسب ، تكون فعالة وموصى بها ، فى هذا التقرير نتعرف على بعض العادات التى يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري ، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

انقاص الوزن "الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. أظهرت الدراسات أنه حتى فقدان ما لا يقل عن 7٪ من وزن الجسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60٪ تقريبًا. وذلك لأن الوزن الزائد يساهم في مقاومة الأنسولين واختلال مستويات السكر في الدم. كثرة زيارة الأطباء الفحوصات المنتظمة ضرورية للكشف المبكر عن مرض السكري وعلاجه. توصي جمعية السكري الأمريكية بإجراء فحوصات روتينية لمرض السكري من النوع 2 لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكبر. تسمح هذه الفحوصات للأطباء بمراقبة مستويات السكر في الدم ، وتحديد عوامل الخطر ، وتقديم الإرشادات اللازمة للوقاية من مرض السكري. الإقلاع عن التدخين لا يوجد حاليًا علاج معروف لمرض السكري ، ولكن هناك العديد من خيارات نمط الحياة التي يمكن أن تؤخر ظهور المرض."الحفاظ على وزن صحي أمر بالغ الأهمية في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري. أظهرت الدراسات أنه حتى فقدان ما لا يقل عن 7٪ من وزن الجسم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60٪ تقريبًا. وذلك لأن الوزن الزائد يساهم في مقاومة الأنسولين واختلال مستويات السكر في الدم.الفحوصات المنتظمة ضرورية للكشف المبكر عن مرض السكري وعلاجه. توصي جمعية السكري الأمريكية بإجراء فحوصات روتينية لمرض السكري من النوع 2 لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا أو أكبر. تسمح هذه الفحوصات للأطباء بمراقبة مستويات السكر في الدم ، وتحديد عوامل الخطر ، وتقديم الإرشادات اللازمة للوقاية من مرض السكري. التدخين لا يضر بصحتك العامة فحسب ، بل يزيد أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري. يساهم التدخين في مقاومة الأنسولين ، مما يجعل من الصعب على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم. لقد ثبت أن الإقلاع عن التدخين يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بمرور الوقت شرب الماء

يساعدك اختيار الماء كمشروب أساسي على تجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والمواد الحافظة والمكونات الأخرى غير الضرورية. يحافظ الماء على رطوبتك دون إضافة سعرات حرارية إضافية أو التأثير سلبًا على مستويات السكر في الدم. إنه بديل صحي للمشروبات السكرية التي يمكن أن تساهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

كمية عالية من الألياف

"إدراج الأطعمة الغنية بالألياف في كل وجبة مفيد للوقاية من مرض السكري. تعمل الألياف على إبطاء امتصاص السكر ، وتمنع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم. كما أنه يعزز الشعور بالامتلاء ويساعد في التحكم في الوزن. الفواكه والخضراوات. استهلاك محدود للسكر والكربوهيدرات المكررة

يمكن أن تؤدي النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات المكررة إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز والأنسولين ، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري بمرور الوقت. من المهم الحد من تناول المشروبات السكرية والحلويات والوجبات الخفيفة المصنعة والحبوب المكررة. بدلاً من ذلك ، ركز على تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر الفيتامينات الأساسية والمعادن والكربوهيدرات