اليوم السابع
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فوائد صحية لتناول البطيخ.. أبرزها تحسين صحة القلب

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:00 ص
فوائد صحية لتناول البطيخ.. أبرزها تحسين صحة القلب البطيخ
كتبت رانيا عامر

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من الفواكه المحببة لدى معظم الأشخاص فاكهة البطيخ خلال فصل الصيف، ويرجع ذلك لطعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة للجسم، حيث إنه مصدر لمضادات الأكسدة ويعمل على ترطيب الجسم .وذلك وفقا لما نشره موقع healthline.

خصائص تناول  البطيخ :

1.يساعدك على بقاء الجسم رطبًا

الرطوبة مهمة لجسمك ليعمل بشكل صحيح.قد يساعد تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في تزويد جسمك بالماء الذي يحتاجه ليعمل بشكل صحيح.حيث يحتوي البطيخ على 92٪ ماء .

2.البطيخ يحتوي علي العناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة

يحتوي البطيخ على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات A و C. كما أنه منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية .

3. يحتوي علي آثار مضادة للسرطان

العديد من المركبات النباتية الموجودة في البطيخ، بما في ذلك الليكوبين والكوكوربيتاسين E ، لها تأثيرات محتملة مضادة للسرطان.

4. يحسن صحة القلب

العديد من العناصر الغذائية الموجودة في البطيخ قد تدعم صحة القلب.

5. قد يقلل من الالتهابات والأكسدة

الالتهاب هو المحرك الرئيسي للعديد من الأمراض المزمنة.قد يساعد مزيج مضادات الأكسدة والليكوبين وفيتامين C في البطيخ على تقليل الالتهاب والأضرار التأكسدية

6. قد يساعد في منع التنكس البقعي

قد يكون لمركب الليكوبين البطيخ فوائد لعينيك.

 

 


البطيخ

فوائد البطيخ

صحة القلب

مضاد للاكسدة

الالتهابات



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