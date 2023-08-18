ضباب الدماغ.. 6 أطعمة تساعد في تقليل مشكلات الذاكرة وضعف التركيز

كتبت ميرفت رشاد

ضباب الدماغ ، هو مصطلح يستخدم لوصف حالة يعاني فيها الأشخاص من صعوبات معرفية مثل ضعف التركيز ومشكلات الذاكرة والارتباك ونقص الوضوح العقلي، وقالت أخصائية التغذية الهندية ، لوفنيت باترا، إن ضباب الدماغ، ظاهرة شائعة ولكن غالبًا ما يتم تجاهلها والتي يمكن أن تجعلنا نشعر بالارتباك، موضحة أن ضباب الدماغ ليس حالة فردية بل مجموعة من الأعراض التي يمكن أن تظهر بشكل مختلف في كل شخص ، مثل قلة النوم ، والإجهاد ، وسوء التغذية ، والاختلالات الهرمونية ، وبعض الأدوية، وقد يتراوح تأثيرها من الارتباك الخفيف والنسيان إلى صعوبة التركيز ، والخمول ، والشعور العام بالتعب العقلي، مشيرة إلى أن هناك غذاء للدماغ يمكن أن يساعد في تعزيز طاقتك ومحاربة التعب، يمكن أن تساعد بعض الفيتامينات والمعادن في الأطعمة في الحفاظ على دماغك ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

6 أطعمة تقلل من ضباب الدماغ:



1. الخضراوات الورقية الخضراء



فهي غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات (خاصة فيتامينات ب وفيتامين ك وحمض الفوليك) والمعادن مثل الحديد، تدعم هذه العناصر الغذائية صحة الدماغ وتحسن الوظيفة الإدراكية.

2. العنب البري



إنها مليئة بمضادات الأكسدة ، وخاصة الأنثوسيانين ، والتي تم ربطها بتحسين صحة الدماغ، يساعد العنب البري على حماية الدماغ من الإجهاد التأكسدي والالتهابات ، والتي يمكن أن تسهم في ضباب الدماغ.

3. عين الجمل



إنها مصدر كبير لأحماض أوميجا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة وفيتامين إي، أحماض أوميجا 3 الدهنية تدعم وظائف المخ وتساعد في تقليل الالتهاب ، بينما توفر مضادات الأكسدة وفيتامين هـ الحماية من الإجهاد التأكسدي في الدماغ.

4. بذور قرع العسل



فهي غنية بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم والحديد والزنك، تدعم هذه العناصر الغذائية وظائف الدماغ المناسبة وتساعد في تقليل الالتهاب ، والذي يمكن أن يساهم في ضباب الدماغ.

5.الريحان



إنه عشب أدابتوجين تم استخدامه تقليديًا لخصائصه المعرفية وتخفيف التوتر، يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والانتباه والوضوح العقلي ، وبالتالي تقليل ضباب الدماغ.

6. الكركم



يحتوي على مركب يسمى الكركمين ، والذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات. يمكن أن يساعد الكركمين في تحسين صحة الدماغ وتقليل ضباب الدماغ عن طريق الحماية من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.