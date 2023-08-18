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الإسكان: الثلاثاء المقبل آخر موعد للتقدم لحجز وحدة بمشروع نزهة الأندلس

الجمعة، 18 أغسطس 2023 03:00 ص
الإسكان: الثلاثاء المقبل آخر موعد للتقدم لحجز وحدة بمشروع نزهة الأندلس وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية -أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حدد حساب التمويل الاقتصادى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء المقبل، آخر موعد للتقدم لحجز وحدات مشروع نزهة الأندلس بالقاهرة الجديدة.

 

وكان المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزارة، المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان - رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، قد أعلنت عن طرح 380 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من (130م2 : 150م2) بمشروع نزهة الأندلس "مرحلة ثانية" بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، للتخصيص بنظام أسبقية الحجز " online " من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان من خلال الرابط   (www.hdb–reservation.com) 

 

وفي سياق متصل، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، أن الطرح يأتي بالتعاون بين قطاع الإسكان والمرافق وقطاع التشييد والعلاقات الخارجية، لافتة إلى أن عملية التقدم للحجز وتسجيل البيانات قد شهدت في اليوم الأول إقبالاً كبيراً من المواطنين، وفقاً لآخر موقف من بنك التعمير والإسكان، حيث يأتي الطرح في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في توفير الوحدات السكنية.


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