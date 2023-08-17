وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم - أن اللقاء، الذي شارك فيه مساعدا وزير الخارجية للشئون الآسيوية والعربية، تناول علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، فضلا عن سبل تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر وتنشيط حركة التبادل التجاري، بالإضافة إلى تبادل الرؤي والتشاور إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمة السودانية وتطورات الأوضاع في منطقة شرق آسيا.