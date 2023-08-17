مشروبات تخفض مستويات الكولسترول فى الدم

رانيا عامر

أثبتت عدة أبحاث حديثة أن هناك مجموعة من المشروبات التي تساهم في ضبط معدلات نسبة الكوليسترول في الدم ، من بينها الشاي الأخضر، وعصير الطماطم، وذلك وفقا لما نشره موقع timesofindia.

مشروبات تساهم في ضبط معدلات الكوليسترول:

1.شاي أخضر



الشاي الأخضر مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة تحتوي على مادة الكاتيكين ، كما يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL .

2.عصير الطماطم



تحتوي الطماطم على كمية جيدة من الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية تلف الخلايا. كما أنه يحتوي على النياسين وألياف مخفضة للكوليسترول. أظهرت دراسة أن 280 مل يوميًا لمدة شهرين يحسن مستويات الكوليسترول.

3.حليب الصويا



يحتوي حليب الصويا على مستويات منخفضة من الدهون المشبعة. يمكن أن يساعد استبدال الحليب عالي الدسم بحليب الصويا في إدارة الكوليسترول. توصي جمعية الغذاء والدواء (FDA) باتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة و 25 جرامًا من بروتين الصويا يوميًا كجزء من النظام الغذائي .

4.مشروبات الشوفان



حليب الشوفان فعال للغاية في خفض مستويات الكوليسترول. يحتوي على مادة تسمى بيتا جلوكان التي تتفاعل مع الأملاح الصفراوية وتخلق طبقة شبيهة بالهلام في الأمعاء والتي بدورها تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول.

5.مشروبات الكاكاو



يحتوي الكاكاو على مادة مضادة للأكسدة تسمى الفلافانول تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم. الكاكاو هو المكون الرئيسي الموجود في الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية التي تساعد على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

كا يحتوي على مضادات الأكسدة التي تسمى الفلافانول التي تعمل على تحسين مستويات الكوليسترول. عادة ، يساعد تناول 450 مجم من الكاكاو مرتين يوميًا في خفض مستوى الكوليسترول. يجب تجنب الشوكولاتة المصنعة لأنها تحتوي على مستويات عالية من الدهون المشبعة.