10 أطعمة خارقة لزيادة نسبة الكولسترول الجيد في الدم منها الشوكولاتة

كتبت إيناس البنا

الكوليسترول مادة شمعية دهنية توجد في دمك، فهو مهم لنمو الخلايا وتكوين الهرمونات. ومع ذلك ، فإن تناول الكثير من الكوليسترول قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ويدعو إلى حالات صحية مزمنة أخرى.

عندما يرتفع مستوى الكوليسترول، يواجه القلب صعوبة في العمل بشكل صحيح (مما يؤدي إلى ضخ الدم بشكل غير طبيعي). غالبًا ما تؤدي هذه الصعوبة في ضخ الدم إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وألم في الصدر. ما هو العلاج؟ يلزم إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للتأكد من عدم ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

وفقًا للخبراء، يمكن أن يساعد تناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة بشكل متكرر في التحكم في مستويات الكوليسترول السيئ في الدم. يجب على المرء أيضًا الإقلاع عن التدخين ، تناول الكحول باعتدال ، سوف نستكشف النظام الغذائي الصحيح الذي يجب اتباعه للحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة وفقا لموقع " express"

حمية الكوليسترول: ما هي الصلة؟

على الرغم من أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن ينتشر في العائلات، إلا أنه عادة ما ينتج عن قرارات نمط الحياة السيئة، مما يجعله قابلاً للعلاج والوقاية، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية باستمرار والأدوية العرضية في خفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.

زيت الزيتون

من المعروف أن استخدام زيت الزيتون بدلاً من السمن أو الزيت النباتي عند الطهي أكثر صحة، زيت الزيتون البكر الممتاز هو مصدر غني بفيتامينات E و K بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية. يمكن لبعض مضادات الأكسدة هذه أن تقلل من التهاب الأوعية الدموية وتوقف أكسدة جزيئات LDL. كما أنها تشتهر بخفض ضغط الدم. لذلك ، بدلاً من استخدام الزيت النباتي ، انتقل إلى هذا الخيار الصحي.

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند وجوز الهند من أكبر مصادر الدهون المشبعة على وجه الأرض ، حيث تصل نسبة الأحماض الدهنية فيهما إلى 90٪. الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة التي يتم استقلابها بشكل مختلف ، مثل تلك الموجودة في جوز الهند ، تذهب مباشرة إلى الكبد حيث يتم تحويلها إلى أجسام كيتونية، علاوة على ذلك ، يقلل زيت جوز الهند من شهيتك ، مما يجعلك تتناول كميات أقل من السعرات الحرارية وتناولها نتيجة لذلك. ومع ذلك ، يمكن للزيت في حد ذاته تعزيز عملية التمثيل الغذائي من خلال تقديم ما يصل إلى 120 سعرة حرارية في اليوم. إنه مغذي للغاية أيضًا.

الجبن

من قال أن المطبخ الصحي يجب أن يكون دائمًا لطيفًا؟ قيل إن نكهة معظم الوجبات السريعة قد تحسنت من خلال شيء واحد على وجه الخصوص. يحتوي الجبن على نسبة عالية من البروتين وجميع العناصر الصحية الموجودة في الحليب ، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور والسيلينيوم. شريحة واحدة من الجبن تحتوي على 6.7 جرام ، أو نفس كمية البروتين الموجودة في كوب واحد من الحليب كامل الدسم.

الشوكولاتة الداكنة

هناك عشاء آخر لذيذ يمكنك الاستمتاع به دون الشعور بالذنب. الشوكولاتة الداكنة غنية بمضادات الأكسدة وكذلك المعادن بما في ذلك الحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز. كما أنه يحتوي على 1٪ من وزنه من الألياف. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون الجيدة.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستمتعون بالشوكولاتة الداكنة لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب مقارنة بمن لا يستمتعون بها، تساعد الشوكولاتة الداكنة في مكافحة الشيخوخة عن طريق تجنب تلف الجلد.

المكسرات

توجد الدهون الصحية للقلب بكثرة في المكسرات مثل الفول السوداني والجوز والفستق. بالإضافة إلى ذلك ، تشتمل هذه المكسرات على الستيرولات النباتية التي تمنع الدم من امتصاص الكوليسترول الضار.

الأسماك الدهنية

يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية ، المتوفرة بكثرة في سمك السلمون والأسماك الأخرى ، أن ترفع مستويات HDL وخفض مستويات LDL . السردين والتونة والماكريل من الأسماك الدهنية الأخرى. لزيادة كمية الكوليسترول الجيد في الدم، حاول أن تتناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية في الأسبوع.

البيض

غالبًا ما يُترك الصفار، الغني بالدهون والكوليسترول ، خارج البيضة ويستهلك البياض فقط، البيض غني بالفيتامينات والكوليسترول والعناصر الغذائية ولا يزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

زبادي كامل الدسم

تحتوي جميع منتجات الألبان عالية الدسم ، بما في ذلك الزبادي كامل الدسم ، والمليء بالعناصر الغذائية ، على نفس العناصر الغذائية، يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا جيدًا لبكتيريا البروبيوتيك التي تساعد في إنقاص الوزن والوقاية من أمراض القلب وتحسين الهضم.

الأفوكادو



لقد ثبت أن الأفوكادو يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الدم من الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما أنها مصادر رائعة للألياف.