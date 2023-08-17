شعبة مواد البناء تكشف تطورات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق

كتب - إسلام سعيد

كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، أن متوسط أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع يسجل 29 إلى 32 ألف جنيها ويصل السعر للمستهلك بين 33 ألف جنيها إلى 33500 جنيها حسب الشركة المنتجة.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن متوسط سعر الأسمنت في المصانع يتراوح بين 1530 جنيها إلى 1650 جنيها ويصل السعر النهائي للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل 1800 إلى 1900 جنيها.

وأصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 189 مكرر لعام 2023، بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقبضان وعيدان ذات منشأ أو المصدرة من الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، على أن يتم تحصيل هذه الرسوم بأحد الحسابات الخاصة بالبنك المركزي.