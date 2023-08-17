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الخميس، 17 أغسطس 2023 04:17 م
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شرايين التنمية فى صعيد مصر.. شاهد نسب تنفيذ محور الفشن على النيل ببنى سويف

الخميس، 17 أغسطس 2023 04:00 م
شرايين التنمية فى صعيد مصر.. شاهد نسب تنفيذ محور الفشن على النيل ببنى سويف محور الفشن الجارى تنفيذه بنى سويف
كتب سيد الخلفاوى

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اوضحت وزارة النقل، نسب تنفيذ محور الفشن على النيل بمحافظة بني سويف، وذلك من خلال فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى، مؤكده أنه أحد محاور التنمية بالصعيد الجارى تنفيذها بمحافظة بنى سويف، وأنه يستهدف تحقيق أهداف التنمية المختلفة بالمحافظة وربط المحاور المرورية الطولية وزيادة فرص العبور بين شرق وغرب النيل كل 25 كم ،ويتوسط محورى بنى سويف شمالا ومحور بنى مزار جنوبا.
 
وأضافت الوزارة أن المحور يبلغ طوله 27 كم ، وعرضه 22 متر بواقع 2 حارة مرورية لكل اتجاة ويتضمن 25 عمل صناعي لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف وتشمل 19 كوبري منها 5 كباري رئيسية وهي ( كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي ، كوبري أعلى نهر النيل ، كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكك حديد مصر القاهرة / أسوان الزراعي الغربي ، كوبري بحر يوسف ، كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ، بجانب 5 أنفاق على مدقات زراعية.
 
 
وأكدت وزارة انقل أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية بإنشاء عدد من المحاور العرضية المتكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.
 
حيث حرصت الدولة ممثلة فى وزارة النقل على تقليل المسافات بين المحاور العرضية على نهر النيل الى 25 كم، حيث انشاء عدد من محاور النيل، وتم التخطيط لإنشاء 34 محور جديد علي النيل ليصبح إجمالي عدد المحاور 72 محور بدلاً من 38 محور قبل يونيو 2014 ، وتم إنجاز 13 محور بعد يونيو 2014 وهي محاور ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور، وجاري حالياً تنفيذ 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان أسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط – تلا / طنوب).

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