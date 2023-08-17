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"زراعة بورسعيد" تناقش تطوير الجمعية الاستهلاكية لخدمة المواطنين

الخميس، 17 أغسطس 2023 10:54 ص
"زراعة بورسعيد" تناقش تطوير الجمعية الاستهلاكية لخدمة المواطنين جانب من الإجتماع
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس الدكتور حسني عطيه، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، اجتماعاً حول تطوير الجمعية التعاونية الاستهلاكية الخاصة بمديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري. 
 
حضر الاجتماع، عادل رزق سكرتير عام الجمعية ، علي سليمان أمين صندوق الجمعية، والأعضاء عبد الناصر فتحي، سامي عبد المطلب، علاء عرفات.
 
وأكد الدكتور حسني عطيه، أنه تم مناقشة العمل على تطوير الجمعية خلال الفترة القادمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالسوق.
 
وأضاف "عطية"، أنه سيتم زيادة عدد الخدمات التي تقدمها الجمعية والسلع الموجودة بها، كما ساهمت من قبل في بيع اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة.
 
 

 


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