تعطل الرحلات الجوية في مطار فرانكفورت الألماني بسبب الفيضانات

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الموقع الرسمي لمطار مدينة فرانكفورت الألمانية تعطل الرحلات الجوية في فرانكفورت وإلغاء إجمالي 70 رحلة جوية، بسبب تعرض وسط ألمانيا لهطول أمطار غزيرة وصواعق.

وذكر موقع دويتشه فيلهالإخباري الألماني ، اليوم الخميس ، أن الفيضانات أدت لتجمع المياه على مدرجات هبوط الطائرات، ما أدى إلى عدم تمكن بعض الركاب من النزول من الطائرات التي هبطت بالفعل.

من جانبه أكد متحدث باسم المطار أنه تم توقف الخدمات الأرضية لأكثر من ساعتين بسبب الأمطار.

ويُشار إلى أن أكثر من 23 رحلة وصول كان مخطط لها حولت مسارها بعيدا عن فرانكفورت بسبب حظر الطيران الليلي والفيضانات.

وبحسب التقديرات الأولية لمطار فرانكفورت، فقد تأثر أكثر من ألف راكب بسبب الأحوال الجوية.