اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:50 م
أكرم القصاص
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ألمانيا تقرر تعليق هبوط الطائرات فى مطار فرانكفورت بسبب عطل تقنى

الأربعاء، 15 فبراير 2023 03:13 م
ألمانيا تقرر تعليق هبوط الطائرات فى مطار فرانكفورت بسبب عطل تقنى شركة "لوفتهانزا"
وكالات

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أعلنت سلطات الطيران المدنى الألمانية، اليوم الأربعاء، تعليق هبوط الطائرات فى مطار فرانكفورت، وتحويلها للهبوط فى مطارات أخرى.

 

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن "سلطات الطيران الألمانية توجه الطائرات بعدم الهبوط فى مطار فرانكفورت بسبب عطل تقنى واسع النطاق لدى شركة لوفتهانزا".

 

ونقلت الوكالة عن شركة "لوفتهانزا" إعلانها، أن العطل التقنى وقع بسبب أعمال بناء فى خط سكك حديدية بمدينة فرانكفورت.

 

ونصحت "لوفتهانزا" عملاءها بمراجعة موقف رحلاتهم قبل التوجه إلى مطار فرانكفورت، مشيرة إلى أن المسافرين فى رحلات داخل ألمانيا يمكنهم استقلال قطارات شركة "دويتشه بان" للسكك الحديدية إلى وجهاتهم.

 

 


ألمانيا

مطار فرانكفورت

لوفتهانزا

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