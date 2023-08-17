تراجع سعر كرتونة البيض 7 جنيهات فى الأسواق والدواجن تسجل 60 جنيها للكيلو

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الدواجن فى السوق استقرار ملحوظ وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 60 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلك بين 68 و 70 جنيها بحسب المنطقة وذلك مع زيادة المعروض فى الأسواق فى الفترة الحالية.

وأشارت شعبة الدواجن الدواجن إلي أن سعر البيض يسجل 108 جنيها لكرتونة البيض الأبيض بتراجع 7 جنيهات، وبلغ سعر البيض البلدى 119 جنيها وسعر البيض الأحمر 110 جنيها للكرتونة، ويضاف 10 إلى 15 جنيها على هذه الأسعار كتكلفة النقل ومكاسب التجار.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 15 جنيهات والكتكوت الساسو 12 جنيها والكتكوت بلدى 9.5 جنيها والكتكوت الهجين 9.5 جنيه الفيومى على وشه 9 جنيهات والبط المولر27 جنيها وبلغ سعر البط المسكوفى 29 جنيها والبط البيور 19 جنيها والسمان عمر أسبوعين 7 جنيهات.