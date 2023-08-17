إنشاء موقفين للسيارات ومنظومة إسعاف جديدة بشمال سيناء

تستعد محافظة شمال سيناء للتوسع فى المشروعات الخدمية من خلال إنشاء مواقف سيارات ومنظومة مقر ونقاط إسعاف، حيث أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى تصريحات صحفية اليوم، إنه سيتم إنشاء 2 موقف سيارات للمحافظة، إحداهما غربى منطقة السبيل، وموقف شرقى بالقرب من مقر المحاجر القديم، وسيتم عمل شرايين وطرق جديدة للربط بينهما.

وأضاف محافظ شمال سيناء، انه خلال عام ونصف سيتم الانتهاء من منظومة الإسعاف بشمال سيناء، وتشمل 10 مواقع نقاط للإسعاف على مستوى المحافظة ومقر هيئة الإسعاف، الذى مقررا له ان يكون مقر إقليمي، يضم منظومة إتصالات على أحدث مايكون وتغطى مناطق واسعة .

وأشار إلى أنه تم دعوة رئيس مجلس إدارة شركة المياه لزيارة المحافظة خلال الأسبوع القادم، ومناقشة كافة قضايا المياه، ومن ضمنها سلامة المياه ونسعى ليكون هناك لقاء جماهيري فى هذا الإطار.

وتابع محافظ شمال سيناء انه عادت شمال سيناء على خريطة السياحة الداخلية هذا العام، وهناك شركات تنظم رحلات سياحية بصفة منتظمة للمحافظة، وبلغت نسبة الإشغال بفنادق المحافظة 100%، مناشدا المواطنين بتحرى الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، والتأكد من الأخبار والمعلومات من مصادرها.

كما أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، انه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء لإقرار منح طلاب شمال سيناء تخفيض 2% عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات، وتم وصول منح للطلاب من خلال الجامعة الصينية بنسبة تخفيض 50% والجامعة اليابانية منحة كاملة على نفقة الجامعة إقامة وإعاشة ومصاريف الدراسة وهناك ضوابط محكمة وشفافية فى القبول بالمنحة، لافتا أن هناك منح أخرى قادمة.

أضاف محافظ شمال سيناء ان السبت القادم بدء امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة بعدد 280 طالب فى 4 لجان بينها2 بالعريش ولجنة بالشيخ زويد ولجنة ببئرالعبد واللجان مراقبة من الوزارة وهناك توجيهات بالتشديد على عدم الغش باللجان.