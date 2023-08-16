اليوم السابع
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الأربعاء، 16 أغسطس 2023 03:37 م
أكرم القصاص - علا الشافعي

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محكمة باكستانية تنظر 22 أغسطس فى استئناف عمران خان ضد عقوبة السجن

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 02:54 م
محكمة باكستانية تنظر 22 أغسطس فى استئناف عمران خان ضد عقوبة السجن عمران خان
إسلام أباد (أ ش أ)

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أعلن محامى رئيس الوزراء الباكستانى السابق "عمران خان" اليوم الأربعاء، أن محكمة باكستانية عليا ستنظر الأسبوع المقبل فى الاستئناف المقدم من موكله بشأن تعليق عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام عقب إدانته فى اتهامات تتعلق بالفساد.

وقال المحامى "نعيم بانجوثا" - في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا) نقلها راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تحديد جلسة للنظر في الطلب المقدم بشأن تعليق عقوبة السجن في 22 أغسطس الجاري، معربا عن أمله في أن تصدر المحكمة العليا في إسلام أباد حكما بإطلاق سراح خان بكفالة.

وصدر في وقت سابق من الشهر الجاري حكم بالسجن ضد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عقب إدانته في اتهامات بالفساد ثم منعه من ممارسة السياسة لمدة خمسة أعوام، وهي الاتهامات التي نفاها وقال إنها مدفوعة باعتبارات سياسية من قبل منافسية لاستبعاده من الانتخابات المقبلة.

يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 70 عاما من السلطة في شهر أبريل من العام الماضي ، إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.


باكستان

عمران خان

رئيس وزراء باكستان السابق

اخبار باكستان

محكمه باكستان



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