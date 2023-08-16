تنفيذ 524 مشروعًا بتكلفة 1.3 مليار جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح

مطروح – حسن مشالي

تضمنت مشروعات الخطط الاستثمارية لمحافظة مطروح، خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، تنفيذ 524 مشروع بإجمالى تكلفة 1.3 مليار جنيه، في القطاعات الخدمية المختلفة.

وشهد قطاع الكهرباء تنفيذ 148 مشروعا بتكلفة 434,6 مليون جنيه ، في مجال الطرق والرصف تم تنفيذ عدد 179 مشروعاً، بتكلفة 399,7 مليون جنيه، وفي مجال تحسين البيئة تم تنفيذ عدد 90 مشروعا بتكلفة 111.9 مليون جنيه، وفى مجال تدعيم الوحدات المحلية تم تنفيذ 55 مشروعاً بتكلفة226,7 مليون جنيه، وفى مجال الأمن والإطفاء والمرور تم تنفيذ 52 مشروعا بتكلفة101.7 مليون جنيه، ومخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام2023/ 2024 تنفيذ 89 مشروعاً، بتكلفة 442 مليون جنيه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، والمشروعات التنموية المحلية على أرض محافظة مطروح، التي تمتد من الإسكندرية شرقاًإلى الحدود الليبية غرباً بطول أكثر من 500 كيلومتر على ساحل البحر، وجنوباً حتى بواحة سيوة بعمق أكثر من 300 كيلومتر، بداية من مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت درة البحر المتوسط كأحدث مدينة سياحية وإقتصادية، مرورًا بالبدء في تنفيذ محطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربية، وهو الحلم الذي كان مجمداً لأكثر من 40 عاماً، وتطوير الطريق الدولي الساحلى مطروح-إسكندرية، وطريق وادى النطرون- العلمين، ومحور روض الفرج–الضبعة، والقطار الكهربائي السريع السخنة–العلمين-مرسي مطروح.