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الرئيس السيسي عن الكهرباء: "بفضل الله تخطينا الأزمة ولما يكون هناك عبء يجب نساعد بعض"

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 04:50 م
الرئيس السيسي عن الكهرباء: "بفضل الله تخطينا الأزمة ولما يكون هناك عبء يجب نساعد بعض" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عرفة

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ملف الكهرباء، قائلا: "كان فيه أزمة كهرباء، ولا أقصد انقطاع الكهرباء الفترة اللى فاتت ولكن كان فيه أزمة كهرباء حقيقية وتخطيناها بفضل الله ثم جاءت ذروة درجات الحرارة اضطررنا أن نخفف لأن حجم الوقود المطلوب عشان نشغل المحطات بعد التكلفة الزيادة في الوقود أصبحت عبء علينا".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته لأهالى سيوة أن الكهرباء ووقود السيارات هل بناخده بنبيعه بالدولار أم بالجنيه بنبيعه بالجنيه ولكن نشترى هذا الوقود لمحطات الكهرباء والسيارات التي تسير في كل مصر نشتريه بالدولار.

وتابع الرئيس السيسي :"لما يكون هناك عبء يجب أن نساعد بعضنا".


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