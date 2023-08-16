استعدادات فى شمال سيناء لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

شمال سيناء - محمد حسين

استعدت مديرية الصحة بشمال سيناء للحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من الأحد الموافق 2023/8/20 وحتى الأربعاء الموافق 2023/8/23 المدة 4 أيام).

قال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء ، إن التطعيم متوفر فى جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.

وأكد ان التطعيم مجانا، وبدون أى مقابل وليس للتطعيم أى آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان.

وتابع أن التطعيم من سن يوم، حتى سن 10 سنوات، والتطعيم من منزل إلي منزل.

وقال إنه في إطار التجهيزات تم الاتفاق مع فرع الهلال الأحمر المصرى لتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بناء على توجيهات وزارة الصحة، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور أسامة سالم مدير إدارة الطب الوقائى أنه تم تكثيف التوعية الاستعداد للحملة وتهيئة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الحملة المحدودة للتطعيم، لافتا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أى فيروس وافد من أى دولة بها المرض.

من جانبها، أوضحت الدكتوره هانم عبد الروؤف مدير الإدارة العامة للأمراض المعدية بوزارة الصحة، إن التطعيم سيكون في جميع الوحدات والمراكز ومن منزل إلي منزل، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين

وأشار الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، أن هناك خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال. مشيرا إلى مشاركة فريق العمل بالهلال الأحمر المصري ودوره المثمر في إنجاح الحملات القومية

وقال الدكتور محمد قابيل مشرف وزارة الصحة ان هناك تكثيف في الزيارات للتنسيق بشأن آلية تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم إلى جميع الجهات والمصالح الحكومية والمدارس ودور الحضانات وتوعية المواطنين للمشاركة .

وأكد فتحى عثمان مسئول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أنه تم توجيه الإدارات الصحية لتنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ، ومخاطبة جميع المصالح والهيئات الحكومية والأهلية ذات الصلة للمشاركة الفعالة في إنجاح الحملة وكذا مراجعة خطة تحريك المجتمع من خلال مخاطبة جميع الوحدات الصحية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية والإعلان عن الحملة بجميع المساجد في المدن والتجمعات والقرى التابعة، كما سيتم الإعلان باستخدام مكبرات الصوت والسيارات، وبمشاركة 6 مساجد كبرى داخل مدينة العريش للإعلام عن الحملة أثناء العمل بالحملة ، لافتا إلى اتخاذ شعار «نطعم كلنا نحمي نفسنا - اتأكد من تطعيم طفلك ضد مرض شلل الأطفال » فى التوعية من خلال فرق التثقيف الصحى بالمحافظة.