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صحة شمال سيناء تعلن أسماء طلبة اجتازوا اختبارات مدارس التمريض

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 11:53 ص
صحة شمال سيناء تعلن أسماء طلبة اجتازوا اختبارات مدارس التمريض كشف الأسماء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أسماء الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض، الذين اجتازوا اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية بنجاح، ولهم الحق في دخول كشف الهيئة للعام الدراسي 2023 /2024 .
 
وأوضح بيان المديرية، أن الاختيارات ستتواصل بكشف الهيئة بمركز التدريب بالريسة أمام مركز حضري الريسة  الساعة التاسعة صباحاً، على أن يكون المتقدمين لمدرسةَ التمريض بالعريش يوم السبت الموافق  2023/8/5 ، ومدرسة تمريض نخل وبئر العبد يوم الأحد الموافق 2023/8/6، مدرسة التمريض بالشيخ زويد يوم الاثنين الموافق  2023/8/7.
 
أسماء الطلاب (2)
أسماء الطلاب (2)

أسماء الطلاب (3)
أسماء الطلاب (3)

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أسماء الطلاب (4)

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أسماء الطلاب (5)

أسماء الطلاب (6)
أسماء الطلاب (6)

أسماء الطلاب (7)
أسماء الطلاب (7)

أسماء الطلاب (8)
أسماء الطلاب (8)

أسماء الطلاب (9)
أسماء الطلاب (9)

أسماء الطلاب (10)
أسماء الطلاب (10)

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أسماء الطلاب (1)

 


شمال سيناء

العريش

مدارس التمريض

صحة شمال سيناء



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