صحة شمال سيناء تعلن أسماء طلبة اجتازوا اختبارات مدارس التمريض

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أسماء الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض، الذين اجتازوا اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية بنجاح، ولهم الحق في دخول كشف الهيئة للعام الدراسي 2023 /2024 .
وأوضح بيان المديرية، أن الاختيارات ستتواصل بكشف الهيئة بمركز التدريب بالريسة أمام مركز حضري الريسة الساعة التاسعة صباحاً، على أن يكون المتقدمين لمدرسةَ التمريض بالعريش يوم السبت الموافق 2023/8/5 ، ومدرسة تمريض نخل وبئر العبد يوم الأحد الموافق 2023/8/6، مدرسة التمريض بالشيخ زويد يوم الاثنين الموافق 2023/8/7.
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