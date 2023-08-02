صحة شمال سيناء تعلن أسماء طلبة اجتازوا اختبارات مدارس التمريض

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أسماء الطلبة المتقدمين لمدارس التمريض ، الذين اجتازوا اختبارات الإملاء واللغة الإنجليزية بنجاح، ولهم الحق في دخول كشف الهيئة للعام الدراسي 2023 /2024 .

وأوضح بيان المديرية، أن الاختيارات ستتواصل بكشف الهيئة بمركز التدريب بالريسة أمام مركز حضري الريسة الساعة التاسعة صباحاً، على أن يكون المتقدمين لمدرسةَ التمريض بالعريش يوم السبت الموافق 2023/8/5 ، ومدرسة تمريض نخل وبئر العبد يوم الأحد الموافق 2023/8/6، مدرسة التمريض بالشيخ زويد يوم الاثنين الموافق 2023/8/7.