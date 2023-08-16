أطعمة تساعد في تخفيف الإمساك

كتبت ميرفت رشاد

الإمساك هو مشكلة هضمية شائعة يواجهها الكثيرون، يمكن أن يكون هناك عدة أسباب وراء الإمساك مثل النظام الغذائي غير السليم أو الأدوية أو الحمل، يمكن أن يؤدي الإجهاد والتقلبات الهرمونية والتغيير في الروتين والنظام الغذائي منخفض الألياف وبعض الحالات الصحية أيضًا إلى حدوث الإمساك، يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي غني بالألياف وشرب كمية كافية من الماء في الحفاظ على الإمساك، بعض الأطعمة غنية بالألياف ولها خصائص معينة يمكن أن تساعد في إدارة الإمساك بشكل طبيعي، وإليك أهم 5 أطعمة يجب أن تتناولها إذا كنت تعاني من الإمساك، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

أفضل الأطعمة للإمساك



التين

التين غني بالألياف والزنك والحديد والمغنيسيوم وفيتامين ب، يمكنك بسهولة إضافة التين المجفف إلى نظامك الغذائي، يمكنك نقع قطعة أو قطعتين بين عشية وضحاها أو غليها في الحليب قبل تناولها، لكن لا تفرط في تناول التين ، يكفي قطعة أو قطعتين من التين المجفف.

بذور الكتان



بذور الكتان هي مصدر نباتي للعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتين وأكثر من ذلك، هذه البذور الصغيرة هي أيضًا مصدر قوة للألياف، تحتوي حوالي ملعقة كبيرة من بذور الكتان على 2 جرام من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان ، فإن إضافة بذور الكتان إلى نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الأمعاء بشكل عام.

البرقوق



يعتبر كل من البرقوق الطازج والمجفف مصدرًا ممتازًا للألياف، يمكن أن تساعد إضافتها إلى نظامك الغذائي في تقليل الإمساك وتقديم العديد من الفوائد الصحية الأخرى، البرقوق غني بالألياف وفيتامينات ب والبوتاسيوم والمغنيسيوم وأكثر من ذلك.

التفاح

التفاح هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية التي يمكن أن توفر كمية جيدة من الألياف وفيتامين ج والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين ك،يمكن أن يساعد التفاح في إنقاص الوزن وتعزيز صحة الأمعاء وتقليل الإمساك وتحسين صحة القلب، بخلاف هذه الأطعمة ، من الأهمية شرب كمية كافية من الماء لمنع وإدارة الإمساك، الجفاف هو أحد الأسباب الشائعة.