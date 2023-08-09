فوائد المشمش لصحتك.. يساعد فى إنقاص الوزن ويعالج الإمساك

كتبت فاطمة خليل

المشمش غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، وأهم المغذيات هو فيتامين أ، وهو عنصر حيوى للحفاظ على صحة الرؤية، ودعم جهاز المناعة، وتعزيز البشرة.

وبتناول القليل من المشمش، يمكنك تلبية جزء كبير من احتياجاتك اليومية من فيتامين أ، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الفاكهة اللذيذة غنية بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد على محاربة الجذور الحرة، ويقوى جهاز المناعة، ويساعد فى إنتاج الكولاجين لبشرة ناعمة ومفاصل قوية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

فوائد المشمش

بديل مثالى للرغبة الشديدة فى تناول السكر

المحتوى العالى من الألياف فى المشمش يساهم فى تحسين الهضم وصحة الأمعاء.

من خلال دمج المشمش فى نظامك الغذائى اليومى، يمكنك منع الإمساك وتنظيم حركات الأمعاء وتثبيت مستويات السكر فى الدم.

تعد القناة الهضمية الصحية أساس الصحة العامة، حيث إنها تعزز امتصاص العناصر الغذائية، وتعزز قدرة الجسم على الوقاية من العدوى والأمراض.

ويعتبر المشمش خيارًا مثاليًا لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزن صحى، حيث إن الحلاوة اغلطبيعية الموجود فيه وعدد السعرات الحرارية المنخفضة تجعله بديلاً للحلويات والوجبات الخفيفة، حيث يمكنك الاستمتاع بالمشمش الطازج مع الزبادى، أو مزجه فى عصائر منعشة، أو تناوله كوجبة خفيفة قائمة بذاتها.

غنى بالمغذيات

إلى جانب الفيتامينات والألياف يقدم المشمش مجموعة من المعادن الأساسية، بما فى ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد، ويلعب البوتاسيوم دورًا مهمًا فى تنظيم ضغط الدم وصحة القلب، بينما يدعم المغنيسيوم وظيفة العضلات وكثافة العظام، الحديد ضرورى لضمان النقل المناسب للأكسجين عبر مجرى الدم، والوقاية من فقر الدم.

ويلبى تضمين المشمش في نظامك الغذائي اليومي متطلبات الجسم المعدنية بشكل طبيعي.

المشمش يعد وجبة خفيفة ممتازة قبل التمرين وبعده، حيث توفر السكريات الطبيعية في المشمش دفعة سريعة للطاقة قبل التمرين، ويساعد البوتاسيوم فى استعادة العضلات، ويمنع التقلصات وألم ما بعد التمرين.

عند اختيار المشمش اختر الفواكه الطازجة والناضجة كلما أمكن ذلك، حال عدم وجود المشمش الطازج، يمكن استخدام المشمش المجفف كبديل مغذى.

ومع ذلك ضع فى اعتبارك أن المشمش المجفف أكثر تركيزًا فى العناصر الغذائية، لكنه يميل أيضًا إلى أن يكون أعلى فى السعرات الحرارية والسكر، لذا فإن الاعتدال أفضل حل.