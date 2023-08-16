أشياء يجب معرفتها عند فحص ضغط الدم فى المنزل

كتبت فاطمة خليل

جهاز مراقبة ضغط الدم من الأجهزة الأساسية الموجودة فى كل منزل، حتى يسهل على الأشخاص فحص ضغط الدم فى أى وقت، وهناك بعض الأمور التى يجب معرفتها عند قياس ضغط الدم فى المنزل، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لا تضع حزام جهاز الضغط فوق الملابس

وضع حزام ضغط الدم على الملابس يضيف نحو 5-50 ملم زئبقى إلى ضغط الدم الفعلى ينصح بوضع المطوق على الذراعين العاريتين حتى تأتى القراءة بشكل مثالى.

لا تتحدث أثناء قياس ضغط الدم

ينصح بعدم إجراء محادثة خلال فحص ضغط الدم، التحدث أو الاستمتاع بنشاط يمكن أن يضيف ما يصل إلى 10 ملم زئبقى إلى ضغط الدم الحالى ويمكن أن يؤدى إلى قراءة خاطئة.

دعم الذراع

ينصح الخبير بإبقاء الذراع عند مستوى القلب، والسبب هو أن الذراع غير المدعومة تضيف 10 مم زئبق لضغط الدم الحقيقى.

عادة ما يطلب الأطباء إبقاء الذراع مسترخية على منضدة، والتى تكون عادة على مستوى القلب.

حافظ على ثبات الظهر والقدمين

يجب الحفاظ على الظهر والقدمين مشدودين ومدعومة بشكل جيد.

يمكن أن تضيف الوضعية الخاطئة ما يصل إلى 6.5 ملم زئبقى إلى ضغط الدم الحالى، كما ينصح بعدم الجلوس متربعاً خلال فترة قياس ضغط الدم؛ هذا يضيف ما يصل إلى 8 ملم زئبقى إلى ضغط الدم.

أطعمة يجب تجنبها

ينصح بعدم تناول الطعام أو التدخين قبل 30 دقيقة على الأقل من قياس ضغط الدم، كما يوصى بعدم فحص ضغط الدم فورًا بعد التمرين أو الاستحمام.

كيف تحصل على قراءة مثالية لضغط الدم؟

من أجل الحصول على قراءة مثالية لضغط الدم، يحتاج الشخص إلى القيام بما يلى:

- قم بقياس ضغط الدم ثلاث مرات مع وجود فجوة أقل من دقيقة واحدة بين القياسات المتتالية

- احسب متوسط القراءات الثلاث

- لا ترتدى ملابس ضيقة ولا تضع المطوق فوق الملابس

- إفراغ المثانة قبل قياس ضغط الدم

- خذ قسطًا من الراحة لمدة 5 دقائق على الأقل قبل القياس

- احتفظ بالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية بعيدًا

- لا تستهلك الشاى أو القهوة أو أى مشروبات تحتوى على الكافيين قبل قياس ضغط الدم