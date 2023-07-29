احذر.. 10 أشياء يمكن أن يفعلها ارتفاع ضغط الدم داخل جسمك

كتبت إيناس البنا

ارتفاع ضغط الدم بشكل مفاجئ يمكن أن يسبب الكثير من المشكلات، يمكن أن تحدث هذه الأشياء داخل جسمك عندما يرتفع مستوى ضغط الدم فجأة، لاحظ الأعراض لتجنب المضاعفات، وفقا لموقع " thehealthsite".

تضر بالقلب

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف شرايين قلبك، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وفشل القلب ومضاعفات القلب والأوعية الدموية الأخرى.

سكتة دماغية

يزيد من احتمالية تلف الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تلف الكلى



يمكن أن يؤدي ضغط الدم غير المنضبط أيضًا إلى إضعاف وظائف الكلى وقد يؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

صحة العين



هل تعلم أن ضغط الدم غير المنضبط يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الموجودة داخل عينيك، مما يسبب مشاكل في الرؤية أو حتى فقدان الرؤية.

تمدد الأوعية الدموية



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم أيضًا إلى ضعف جدران الشرايين ، مما يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتمدد الأوعية الدموية.

الانحدار المعرفي



يرتبط بزيادة خطر التدهور المعرفي والخرف.

مرض الشريان المحيطي



يمكن أن يساهم ارتفاع ضغط الدم غير المُدار في تطور مرض الشريان المحيطي ، مما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف.

العجز الجنسي



يمكن أن يكون سبب ضعف الانتصاب لدى الرجال وانخفاض الرغبة في الحميمية الجسدية لدى النساء هو ارتفاع ضغط الدم.

متلازمة الأيض



مجموعة من الاضطرابات المعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي، والتي تشمل ارتفاع ضغط الدم، تزيد من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تلف الأعضاء



يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم لفترات طويلة إلى تلف أعضاء مختلفة، بما في ذلك الدماغ والقلب والكلى والأوعية الدموية.