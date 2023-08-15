10 نصائح لضمان حصول أطفالك على العناصر الغذائية يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

يعد بناء علاقة صحية بين طفلك ونظامه الغذائي أمرًا ضروريًا لحصوله على العناصر الغذائية التى يحتاجه يوميا، وإليك النصائح والطرق السهلة لمساعدتك على التأكد من حصول طفلك على نظام غذائي متوازن ومليء بالعناصر الغذائية، وفقًا لما نشره موقع "doctor.ndtv".

10 نصائح لضمان حصول طفلك على العناصر الغذائية الكافية يوميًا:

1. تشجيع الإفطار كل صباح

توفر وجبة الإفطار المتوازنة العناصر الغذائية الأساسية لبدء اليوم بشكل صحيح، قم بتضمين الحبوب الكاملة والبروتين والفواكه أو الخضار، تأكد من تكديس الفواكه والخضروات الموسمية الطازجة لضمان التنوع.

2. جهز وجبة غداء مغذية

قم بتضمين مجموعة متنوعة من المجموعات الغذائية في علبة غذاء طفلك ، مثل البروتينات الخالية من الدهون (الدجاج أو الفاصوليا)، والحبوب الكاملة (خبز القمح الكامل أو المكرونة) ، والفواكه والخضروات.

3. تقديم وجبات خفيفة محلية الصنع

اختر الوجبات الخفيفة محلية الصنع كلما أمكن ذلك ، مثل الفاكهة المقطعة أو الزبادي أو ألواح الجرانولا محلية الصنع ، لضمان حصولهم على أطعمة غنية بالعناصر الغذائية بدلاً من الوجبات الخفيفة المصنعة.

4. تشجيع شرب الماء

قدم الماء بدلًا من المشروبات السكرية مثل الصودا أو العصير، يحتاج الأطفال إلى البقاء رطبًا ، والماء هو الخيار الأفضل، تأكد من أن طفلك يستهلك 1-2 لتر من الماء اعتمادًا على الكمية المثالية لسنه، يمكنك أيضًا تشجيع مياه التخلص من السموم وغيرها من البدائل الصحية الغنية بالمياه.

5. أدخل الفواكه والخضروات في كل وجبة

قدم مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات الملونة مع كل وجبة لضمان حصولهم على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن.

6. الحد من الأطعمة السكرية والمعالجة

من المهم الحد من الأطعمة المصنعة والسكرية لأنها توفر سعرات حرارية فارغة بدون العناصر الغذائية الأساسية.

7. الوجبات الخفيفة الصحية

بدلًا من تناول رقائق البطاطس أو البسكويت ، شجع طفلك على تناول وجبة خفيفة مثل الجزر والحمص أو شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني أو الزبادي اليوناني بالتوت.

8. أشرك طفلك في التخطيط للوجبات والطبخ

عندما يشارك الأطفال في التخطيط للوجبات وإعدادها، فمن المرجح أن يأكلوا وجبة متوازنة، يمكن أن يساعدك ذلك في فهم ما يستمتع به طفلك وما لا يحبه..

9. مراقبة أحجام الحصص

علم طفلك أحجام الحصص المناسبة للتأكد من حصوله على ما يكفي من العناصر الغذائية دون الإفراط في تناول الطعام، علم أطفالك أهمية تناول الأطعمة الصحيحة وفهم أحجام الحصص.

10. كن قدوة

من المرجح أن يتبنى الأطفال عادات الأكل الصحية إذا رأوا والديهم يمارسونها.،كن نموذجًا إيجابيًا وتناول الأطعمة المغذية بنفسك.