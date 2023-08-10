النظام الغذائي أثناء الحمل.. أطعمة مطلوبة وأخرى ممنوعة

كتبت إيناس البنا

هل تعلم أن نظامك الغذائي يلعب دورًا مهمًا أثناء الحمل؟ يُبنى النظام الغذائي الصحي أثناء الحمل على أساس الأطعمة الكاملة الغنية بالمغذيات التي توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية لك ولطفلك.

في حين أن هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها والاحتياطات التي يجب اتخاذها، فمن المهم الحفاظ على نظام غذائي متوازن يدعم نمو طفلك وتطوره.

حسب موقع " womenshealthmag "يجب على النساء الحوامل إعطاء الأولوية لنظامهن الغذائي لتلبية الاحتياجات الغذائية الخاصة لأطفالهن الذين لم يولدوا بعد، حيث يحتاج الجسم إلى مغذيات إضافية خلال هذا الوقت، مع تناول كمية إضافية من 400-500 سعرة حرارية يوميًا موصى بها خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل ".

وفقًا لمجلة طب الأسرة والمجتمع، فإن التغذية غير الكافية أثناء الحمل لا تؤثر فقط على المولود ؛ كما أنه يؤثر سلبًا على صحة الأم، عندما يقصر النظام الغذائي للمرأة الحامل في توفير العناصر الغذائية اللازمة لكل من احتياجاتها ومتطلبات الجنين، يحصل الجنين على احتياجاته عن طريق استنزاف هذه العناصر الغذائية من أنسجة الأم، هذا النضوب يضعف الأم، ويزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة واحتمال ولادة طفل منخفض الوزن عند الولادة (LBW) قد يواجه صعوبة في إطعامه بشكل كافٍ خلال المراحل المبكرة من الحياة.

الأطعمة التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي أثناء الحمل

العناصر الغذائية التي يجب عليك إضافتها إلى نظام الحمل الغذائي الخاص بك على النحو التالي:

منتجات الألبان

تلعب منتجات الألبان دورًا مهمًا في تلبية متطلبات البروتين والكالسيوم المتزايدة، البروتين ضروري لنمو أنسجة وأعضاء طفلك، بينما الكالسيوم ضروري لنمو العظام، اخلطي الزبادي والبانير والسمن والحليب لتعزيز مستويات الكالسيوم ودعم نمو الجنين.

البيض

غالبًا ما يُشار إلى البيض على أنه طعام خارق نظرًا لغناه بالفيتامينات والبروتينات والمعادن، حيث تساعد في نمو الطفل عن طريق توليد الخلايا الجنينية وإصلاحها، يحتوي البيض أيضًا على كمية كبيرة من مادة الكولين الضرورية لنمو دماغ الطفل والجهاز العصبي.

الموز

يعتبر الموز مصدرًا مهمًا لحمض الفوليك والكالسيوم والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، أنها تساهم في تعزيز المناعة وتحسين الرؤية.

البقوليات

توفر البقوليات والبقول البروتين النباتي والألياف والكالسيوم والحديد الدهني الأساسي ، وكلها ضرورية لرفاهية النساء الحوامل.

المكسرات

المكسرات وبذور الزيت مليئة بالدهون الصحية مثل أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية والبروتين والألياف ، مما يدعم نمو دماغ الجنين.

أشياء يمكن أن تفعليها بأمان أثناء الحمل

تناول وجبات صغيرة متكررة في أوقات محددة

قم بتضمين خضروات وفيرة عن طريق الفم والخضراوات ذات الأوراق الخضراء في نظامك الغذائي ، إلى جانب الكثير من السوائل

انخرط في المشي لمدة 15-20 دقيقة بعد كل وجبة

تناول الشاي والقهوة باعتدال

أضف المكسرات والبذور الزيتية بكميات معتدلة

لا تفعل أثناء الحمل