10 فوائد لتناول الزبادى يوميا.. من تحسين الهضم إلى تقوية المناعة

كتبت ميرفت رشاد

الزبادي منتج ألبان مصنوع من الحليب تم تخميره بإضافة مزارع بكتيريا حية، تقوم هذه البكتيريا، وبشكل رئيسي ، بتحويل اللاكتوز (سكر الحليب) إلى حمض اللاكتيك، مما يؤدي إلى إنتاج الزبادي، يوفر لنا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية التي يمكن أن تعزز صحتنا العامة، وإليك الفوائد العديدة لتناول الزبادي يوميًا، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

10 فوائد لتناول الزبادي:



1. تحسين الهضم



يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، وهي بكتيريا مفيدة تساعد في تحسين عملية الهضم وتمنع مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال، قد يساعد الاستهلاك المنتظم للزبادي في تحسين عملية الهضم، وتخفيف أعراض عدم تحمل اللاكتوز ، وتقليل مخاطر بعض مشاكل الجهاز الهضمي.

2. تعزيز جهاز المناعة



تساعد البروبيوتيك في الزبادي على تعزيز جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج الأجسام المضادة الطبيعية ، وتعزيز قدرة الجسم على محاربة الالتهابات والأمراض.

3. تقوية العظام والعضلات



يعتبر الزبادي مصدرًا ممتازًا للكالسيوم الضروري للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشة العظام، كما أنه يحتوي على فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم. كما أنه يوفر كمية مناسبة من البروتين ، وهو أمر مهم لنمو العضلات وإصلاحها. الزبادي مصدر جيد للكالسيوم الضروري لتقوية العظام والأسنان.

4. إدارة الوزن



يمكن أن يساعد تضمين الزبادي في نظامك الغذائي في إدارة الوزن، إنه منخفض السعرات الحرارية ، وغني بالبروتين ، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول ، مما يقلل من تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية والإفراط في تناول الطعام.

5. صحة القلب



تم ربط استهلاك الزبادي بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تساهم البروبيوتيك والكالسيوم والبوتاسيوم في الزبادي في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول غير الصحية.

6. تحسين امتصاص المغذيات



يحتوي الزبادي على إنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن ، مما يسهل على الجسم الاستفادة من الأطعمة الأخرى المستهلكة.

7. أفضل المزاج والصحة العقلية



تم العثور على البروبيوتيك في الزبادي لتأثير إيجابي على الصحة العقلية عن طريق تقليل مستويات القلق والاكتئاب والتوتر.

8. تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2



يرتبط استهلاك الزبادي بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، تساعد البروبيوتيك ومحتوى البروتين العالي في الزبادي على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

9. صحة الجلد



يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك ، الذي له خصائص تقشير يمكن أن تعزز نسيج الجلد وتحسن حالات مثل حب الشباب، يمكن أن يساعد تطبيق الزبادي موضعيًا أيضًا في تهدئة حروق الشمس وتقليل الالتهاب.

10. البروبيوتيك



يحتوي الزبادي على بكتيريا حية (بروبيوتيك) مفيدة للجهاز الهضمي، أنها تساعد في الحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء صحية وتساعد في الهضم.