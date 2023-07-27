أطعمة تساعد فى علاج هشاشة العظام.. منها الزبادى والسردين

كتبت فاطمة ياسر

يعاني بعض الأشخاص من نقص في نسبة الكالسيوم بالجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية أبرزها التعرض لألم شديد في العظام، وسقوط الأسنان، والإصابة بهشاشة العظام وأيضا مشكلات في صحة القلب، والتعرض لبعض الاضطرابات في المخ.