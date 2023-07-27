أطعمة تساعد فى علاج هشاشة العظام.. منها الزبادى والسردين

يعاني بعض الأشخاص من نقص في نسبة الكالسيوم بالجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية أبرزها التعرض لألم شديد في العظام، وسقوط الأسنان، والإصابة بهشاشة العظام
وأيضا مشكلات في صحة القلب، والتعرض لبعض الاضطرابات في المخ.
وحول ذلك قدم التقرير المنشور عبر موقع "verywellhealth" أبرز وأهم الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي تساعد في علاج هشاشة العظام، ومنها:
-السمسم:
من المعروف أن السمسم يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا يمكنك تناوله للحصول علي فوائد الكثيرة وامداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها كالنحاس، والحديد والمنجنيز.
-الزبادي:
يحتوي علي نسبة عالية من الكالسيوم، ولذا يمكنك تناول كوبا منه يوميا، فهو يعمل علي تعزيز كفائه الجهاز المناعي، والحفاظ علي صحة القلب، وتحسين الجهاز الهضمي.
-السردين:
يعد من أنواع الأسماك الغنية بالكالسيوم، ولذا تناولك له يعد خيارا رائع للحصول علي الكالسيوم.
-البقوليات:
تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ومنها الفول والفاصوليا البيضاء واللوبيا، والعدس، والحمص، ولذا يمكنك تناوله للحصول على فوائده الكثيرة.
-المكسرات:
من المعروف أن المكسرات تعد من الحيل الغذائية الرائعة التي تمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، والسبب أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومن ضمنها الكالسيوم، ولذا يمكنك أخذ حفنة يومية منه يوميا.
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