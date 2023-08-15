وأضاف شويجو - خلال مؤتمر موسكو الـ11 للأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، "خلال زيارتي الأخيرة إلى بيونج يانج شاهدت شخصيا الإنجازات التي حققها شعب هذا البلد بقيادة رئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونج أون لضمان أمن البلاد".

وأضاف "لم تتمكن العزلة الدولية ولا العقوبات الاقتصادية أن توقف تطور كوريا الشمالية"، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية حققت نجاحا مبهرا في حل المهام الاجتماعية والدفاعية المعقدة.