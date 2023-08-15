شويجو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت فى الانهيار والتلاشى

وكالات

أكدر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال شويجو في افتتاح مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، نحن ممتنون لأصدقائنا للمشاركة في العمل المشترك.

وقال نحن نرى كيف يدعم الغرب الفاشية في أوكرانيا، وسيكون ذلك أساسا لنا في مكافحة النازية والاستعمار الجديد.

وأوضح أن العملية العسكرية الروسية الخاصة بددت الكثير من الأساطير بشأن الأسلحة وقدرات "الناتو"، مضيف أن المستشارون والمرتزقة الأجانب يعملون على أرض المعركة، ومع ذلك لا تتمكن أوكرانيا من تحقيق أي نجاح على أرض المعركة.