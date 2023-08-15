محافظ الوادى الجديد: تمويل 36 مشروعا للشباب بتكلفة 4 ملايين جنيه خلال يوليو

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء، أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية والمجتمعية المحلية "مشروعك" خلال شهر يوليو 2023 بلغ 36 مشروعًا مختلف النشاط، بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وفرت 74 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ على دعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم فى خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة.

ويذكر أن إجمالى عدد المشروعات التى تم تمويلها من بداية مبادرة مشروعك حتى الآن بلغ 6947 مشروعا، بقيمة 592 مليون جنيه بإجمالى 14 ألفا و177 فرصة عمل.