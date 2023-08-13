اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي

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محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف الإنشائي لنادي الهجن بالخارجة

الأحد، 13 أغسطس 2023 09:56 م
محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف الإنشائي لنادي الهجن بالخارجة محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف الإنشائي للنادي
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقهما لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

وأطلع المحافظ على الموقف الإنشائي للنادي، ووجّه بالتخطيط لبدء أعمال اللاند سكيب بعرض حوالي 50م على جانبي مدخل النادي، مع الاعتماد على زراعة الأشجار المثمرة والنخيل؛ لإضفاء المظهر الحضاري وتحقيق الاستفادة والعائد المادي للنادي.
 
وكان شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني، والتي أقيمت بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.
 
وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم مُتمنيًا لهم مواصلة النجاح والتميز، كما أكّد حرص المحافظة على كفالة فرص تعليم متكافئة للجميع من خلال ما تقدمه من منح للدراسة بالجامعات المختلفة، وأعرب عن سعادته لدخول المعهد الفني الصحي بالداخلة الخدمة هذا العام، ليتكامل بدوره مع جامعة الوادي الجديد وفرع جامعة الأزهر -المقرر افتتاحه- في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.
 
كما أهدى المحافظ (6) رحلات عمرة لأولياء الأمور، وشمل التكريم أوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية (العامّة والأزهرية)، وأوائل التعليم الفني وطلاب الدمج بالمحافظة، بالإضافة لعدد من المتميزين في آداء المهام الوظيفية بقطاع التعليم، وأعضاء لجنة إعداد كتاب "ذاكرة واحات الوادي الجديد"، وتضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعرية، وكلمات لمسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة.

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