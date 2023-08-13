محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف الإنشائي لنادي الهجن بالخارجة

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، مقر نادي الهجن والفروسية الدولي الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة، يرافقهما لفيفٌ من التنفيذيين المعنيين.

وأطلع المحافظ على الموقف الإنشائي للنادي، ووجّه بالتخطيط لبدء أعمال اللاند سكيب بعرض حوالي 50م على جانبي مدخل النادي، مع الاعتماد على زراعة الأشجار المثمرة والنخيل؛ لإضفاء المظهر الحضاري وتحقيق الاستفادة والعائد المادي للنادي.

وكان شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة لتكريم أوائل الطلاب بالشهادات العامّة والأزهرية والتعليم الفني، والتي أقيمت بقاعة الديوان العام الكبرى بحضور قيادات التربية والتعليم، وأولياء الأمور والمعلمين، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.