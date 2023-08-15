محافظ الشرقية يكلف بتنفيذ خطة رصف الشوارع بالإنترلوك في أولاد صقر

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، رئيس مدينة أولاد صقر،بتنفيذ خطة رصف الشوارع الضيقة بالإنترلوك بالمدينة ويُشدد على استمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بالمدينة ،جاء ذلك اثناء بزيارة مفاجئة لقرية بني حسن التابعة لرئاسة مركز ومدينه أولاد صقر للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وسيراً على الأقدام تفقد محافظ الشرقية شوارع القرية للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين والتقي بالأهالي وتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة ، موجهاً رئيس المركز بتلبيتها فوراُ والتواصل الدائم معهم وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها.

أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس المركز باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها امام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الأنارة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانوناُ حيال المخالفين.

توجه محافظ الشرقية لمدينة أولاد صقر وتفقد شارعي البحر والمدارس والممشى السياحي وسوق المدينة والتقي بالمواطنين واستمع لآرائهم حول اعمال التطوير الجارية بالمدينة مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لزياراته المتكررة للمدينة ومتابعة تنفيذ المشروعات وتقييم أداء المسئولين ليؤكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في توفير كافة احتياجات المواطنين ويسعى جاهداً لتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ المشروعات الخدمية بما يحقق النفع العام ويعود بالفائدة على المواطنين.

كلف المحافظ رئيس المدينة باستكمال تنفيذ خطة رصف الشوارع الجانبية والضيقة ببلاط الانترلوك وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها وذلك تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

توجه محافظ الشرقية لمدينة كفر صقر وتفقد عدد من شوارع المدينة للتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة والوقوف على الخطوات المتخذة لترشيد إستهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين العامة بما لا يخل بأمن وسلامة المواطنين وكذلك وفصل التيار الكهربي عن اللوحات المضيئة مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين واستمرار حملات رفع الإشغالات لإعادة الإنضباط للشارع وتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين.

رافق المحافظ في الجولة المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، عاطف صالح رئيس مركز ومدينة اولاد صقر ، صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر.